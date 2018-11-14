Подозреваемый в убийстве следователя Шишкиной просит политическое убежище в Грузии

Подозреваемого в причастности к убийству подмосковного следователя Евгении Шишкиной Ярослава Сумбаева задержали в Тбилиси на прошлой неделе. Сумбаев попросил власти Грузии предоставить ему политическое убежище. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой адвоката задержанного Зураба Тодуа.

В случае передачи Сумбаева в Россию ему грозит высшая мера наказания. Адвокат также заявил, что его подзащитный признает вину, касаемо кибер-преступления, но категорически отрицает свое участие в убийстве Шишкиной.

В Грузии Сумбаеву предъявили обвинения в подделке документов, их использовании и незаконном приобретении огнестрельного оружия.

Тело следователя Евгении Шишкиной было обнаружено около ее дома 10 октября в поселке Архангельское Красногорского района. По данным следствия, за несколько месяцев до смерти неизвестные сожгли автомобиль Шишкиной. Кроме того, женщина неоднократно получала анонимные угрозы. Причиной этому стало расследованное уголовное дело о мошенничестве, связанное с оформлением электронных билетов на железнодорожные поезда.