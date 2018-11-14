Под Сочи автомобильный мост рухнул в реку: видео

В селе Нижняя Шиловка в Адлерском районе Сочи частично обрушился автомобильный мост из-за вышедшей из берегов реки Чахцуцыр.

По предварительной причине, опоры конструкции размыло водой, а те, что устояли, получили сильные повреждения. Движение по аварийному участку приостановлено. Трещины пошли и по уцелевшей части дороги, где ездить разрешено.

Авария отрезала от большой земли село Ермоловка. Учеников двух школ будут довозить до одной стороны моста, переводить через него, а затем отправлять дальше на другом транспорте.

Сейчас власти решают вопрос с объездом, однако, сделать это быстро не получится. Скорее всего на уцелевшей полосе организуют реверсивное движение.