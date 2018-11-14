Япония намерена заключить мирный договор с Россией

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на основе построенного доверия с президентом РФ Владимиром Путиным надеется решить территориальный вопрос и заключить мирный договор с Россией.

«На основе выстроенного доверия [с президентом Владимиром Путиным] мы решим территориальный вопрос и заключим мирный договор», - отметил Абэ по итогам переговоров с Путиным.

Глава японского правительства выразил желание завершить длящуюся более 70 лет ситуацию с отсутствием мирного договора между двумя странами.

Абе также упомянул о намерении посетить Россию в начале 2019 года, пишет ТАСС.

«В следующем году я встречу президента Путина на саммите G20, а перед этим, в начале года, я собираюсь посетить Россию, где у нас также пройдут переговоры на высшем уровне», - уточнил Абэ.

Лидер Японии заявил, что готов решить все вопросы с Путиным по проблемам мирного договора, которые остаются нерешенными со времен Второй мировой войны. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что переговоры двух стран будут вестись на основе декларации 1956 года.