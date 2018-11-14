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Пищевой конфликт: ребенку-аллергику запретили приносить в школу Екатеринбурга еду из дома

Татьяна Ляшко
18:35 14.11.2018
Руководство школы, опасаясь за нарушение санитарных норм, заявило, что со своей едой приходить в учебное заведение больше нельзя.

В одной из школ Екатеринбурга у третьеклассницы Софии аллергия, и она вынуждена носить с собой еду из дома. Однако администрация учебного учреждения утверждает, что таким образом нарушаются санитарные нормы.

Школьница сидит на строгой диете, у нее аллергия на молоко, курицу, творог, белый хлеб. Для маленькой Софии маме пришлось разработать индивидуальное меню, однако за школьным уследить не возможно.

«Сладкие каши дают, которые я отодвигаю. Запеканки дают, которые мне нельзя», - рассказывает София.

Поэтому каждый день в портфеле третьеклашки были домашние перекусы: цельнозерновой хлеб, яйцо, огурец. На пять уроков хватает. Вот, только на днях руководство школы заявило, что со своей едой приходить больше нельзя.

«Ребенку объявили, что ей запрещено приносить в школу домашнюю еду, и она должна питаться на общих основаниях», - говорит Лариса, мать Софии.

Вместе со съемочной группой мама отправилась в школу, чтобы выяснить, в чем причина такого запрета. Руководство лицея вызвало охрану, а маме девочки объявили, что домашняя еда якобы нарушает санитарные нормы.

«Смысл был в том, что я должна обеспечить ребенку именно горячее питание, либо на меня будет не то, чтобы жалоба, но об этом уведомят компетентные органы, поскольку я лишаю ребенка горячего питания», - добавила Лариса Резникова, мать Софии.

Санитарные правила никакого отношения к маминым обедам не имеют и регулируют только качество еды в школьной столовой, да и вообще закона, запрещающего ребенку питаться едой, принесенной из дома — не существует.

«Конечно, хотят себя обезопасить. То, что в школе — они уверены в этом. Они доверяют, им привезли это, приготовили, разогрели, все. А здесь ребенок принес. Что он принес, откуда принес? Заявление родители напишут, что ребенок этот будет питаться домашней едой и ответственность возлагается на родителей», - считает старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Адиля Сафронова.

Есть и другой выход из положения. Родителям необходимо принести справку от врачей с перечнем продуктов, которые ребенку нельзя, и руководство будет следить, чтобы девочке не давали соответствующих продуктов.

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