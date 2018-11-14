Протестующие из-за холода в квартирах украинцы перекрыли центр Киева

Жители Киева, возмущенные отсутствием отопления в квартирах, перекрыли одну из центральных улиц столицы – бульвар Леси Украина. Митингующие жители многоквартирного дома требуют подключить их жилища к отопительной системе.

По словам участников акции, в их проблеме виновато министерство регионального развития и ЖЭК, который входит в структуру данного ведомства. В результате действий протестующих в центре Киева образовались огромные пробки, сообщает ТАСС.

Проблемы с отоплением возникли и в других городах Украины. На протесты вышли жители Одессы, города Смела Черкасской области и других населенных пунктов. В некоторых из-них из-за срыва отопительного сезона закрыты школы и детские сады.

Ранее сообщалось, что сотрудники одного из моргов в Киеве объявили забастовку из-за отсутствия отопления. Из-за холода более трети персонала учреждения слегли с различными простудными заболеваниями. Официально отопительный сезон на Украине стартовал 16 октября.