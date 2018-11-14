В Комсомольске-на-Амуре учительница избила школьника: видео

В школе №37 в Комсомольске-на-Амуре произошел конфликт между учителем начальных классов и школьником. По словам двух учениц этой школы преподаватель всегда был добрым и чутким, а девятилетний школьник – хулиганом с неуравновешенной психикой.

«Говорят, что он сам ее вывел, потому что там урок шел, а он мешал. Типа он психически неуравновешенный — учителей бьет, матерится. На него много жалоб. Девочке одной чуть вилкой в глаз не ткнул. Говорят, его маму в школу вызывали из-за того, что он с одноклассниками дерется. Говорят, типа его мама сама в шоке от его поведения», - рассказывает ученица школы №37 Настя.

В социальных сетях сообщается, что учительницу зовут Татьяна Лескова, она преподает 24 года. Об этом информирует телеканал «360°».