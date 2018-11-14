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Город древних греков нашли на месте строительства железной дороги в Крыму

Андрей Аркадьев
17:41 14.11.2018
Историки во время раскопок под Керчью открыли поселение Манитра, датированное IV-III веками до нашей эры.
Город древних греков нашли на месте строительства железной дороги в Крыму
Фото: Археологические открытия Alex Ermolin Facebook

Археологи обнаружили уникальное древнегреческое поселение Манитра времен Боспорского цартства, датированное IV – III веками до нашей эры на месте строительства железнодорожного пути к Крымскому мосту. Об обнаружении сельской усадьбы стало известно еще на прошлой неделе.

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Она была открыта во время археологических раскопок под Керчью, в окрестностях поселка Октябрьское. Площадь поселения составляет около пяти тысяч квадратных километров. Памятник можно считать хорошо сохранившимся объектом греческой культуры.

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Археологи обнаружили остатки жилых и хозяйственных построек, предназначавшихся для скота, сообщил «Звезде» председатель Госкомитета по охране культурного наследия Сергей Ефимов.

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«Кроме того, восточнее поселения был обнаружен некрополь, который, что примечательно, не был подвергнут разграблению. Уцелевшие погребальные конструкции и хорошо сохранившийся погребальный инвентарь позволяют археологам изучить верования и погребальные практики, характерные для населения в то время», – добавил Сергей Ефимов.

Усадьба представляет собой историческую и культурную ценность, поэтому местные власти попросили сделать на ее месте музей. Строители железной дороги изучат возможность скорректировать маршрут, чтобы сохранить древний город.

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