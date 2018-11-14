Город древних греков нашли на месте строительства железной дороги в Крыму

Археологи обнаружили уникальное древнегреческое поселение Манитра времен Боспорского цартства, датированное IV – III веками до нашей эры на месте строительства железнодорожного пути к Крымскому мосту. Об обнаружении сельской усадьбы стало известно еще на прошлой неделе.

Она была открыта во время археологических раскопок под Керчью, в окрестностях поселка Октябрьское. Площадь поселения составляет около пяти тысяч квадратных километров. Памятник можно считать хорошо сохранившимся объектом греческой культуры.

Археологи обнаружили остатки жилых и хозяйственных построек, предназначавшихся для скота, сообщил «Звезде» председатель Госкомитета по охране культурного наследия Сергей Ефимов.

«Кроме того, восточнее поселения был обнаружен некрополь, который, что примечательно, не был подвергнут разграблению. Уцелевшие погребальные конструкции и хорошо сохранившийся погребальный инвентарь позволяют археологам изучить верования и погребальные практики, характерные для населения в то время», – добавил Сергей Ефимов.

Усадьба представляет собой историческую и культурную ценность, поэтому местные власти попросили сделать на ее месте музей. Строители железной дороги изучат возможность скорректировать маршрут, чтобы сохранить древний город.