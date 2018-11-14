Возбуждено дело против педагога, который бил ребенка головой о парту под Томском

В полиции города Асино Томской области проверили информацию о применении физической силы против школьника в одном из образовательных учреждений. Как сообщили в ГУ МВД РФ по региону, возбуждено уголовное дело.

«Проведена проверка, по результатам которой принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 156 Уголовного кодекса РФ», - сообщили в пресс-службе полиции.

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Ранее резонанс получила видеозапись, где запечатлен эпизод жестокого обращения с ребенком. Учительница начальных классов несколько раз ударила головой об парту второклассника а Асино под Томском. По сообщениям очевидцев события, таким образом педагог с сорокалетним стажем работы решила наказать ребенка за то, что он отвлекся от учебника и стал чесать ногу.