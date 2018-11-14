Отставку главы Минобороны Израиля назвали победой сектора Газа

Отставку Авигдора Либермана, экс-министра обороны Израиля, движение ХАМАС считает признанием неспособности противостоять палестинскому сопротивлению.

Ранее Либерман объявил об отставке, пояснив свой поступок несогласием по ряду вопросов с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху.

«Это политическая победа сектора Газа», — цитирует Daily Sabah представителя ХАМАС.

ХАМАС – это палестинское движение, которое правит в секторе Газа с июля 2007 года. ХАМАС признан террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, Европейским Союзом, а также запрещен в Иордании и Египте.