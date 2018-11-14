Не угодила: за что Дональд Трамп отчитал Терезу Мей

Президент США отчитал премьер-министра Великобритании Терезу Мей, когда она позвонила ему с поздравлениями после промежуточных выборов в Конгресс.

Инцидент произошел 9 ноября во время перелета Трампа в Париж на мероприятия в честь 100-летия окончания Первой мировой войны. Мей получила в свой адрес множество претензий и ругани в ответ на поздравления с победой Республиканской партии в сенате.

Американский лидер отчитал английского политика за недостаточные, как он думает, меры по сдерживанию Ирана. При этом президент сетовал на несправедливые торговые сделки с европейскими странами, когда расспросил Мей про Brexit.

Мей раньше тоже сталкивалась со странным поведением Трампа, но этот разговор шокировал даже ее помощников, пишет The Washington Post.

Напоминаем, что Евросоюз и Великобритания на техническом уровне согласовали текст договора по Brexit. Обе стороны одобрили документ после долгих обсуждений. Однако переговоры еще не завершились.