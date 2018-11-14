Госдума впервые за много лет приняла бюджет с профицитом

Госдума в среду, 14 ноября, впервые за много лет приняла федеральный бюджет с профицитом (превышение доходов над расходами). Депутаты во втором чтении утвердили проект 2019-2021 годов, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

На реализацию национальных проектов выделили 5,693 триллионов рублей. Самые большие расходы предполагаются по разделу «Демография» — 1,588 триллионов рублей, на здравоохранение направят 698 миллиардов рублей, на образование — 362 миллиардов рублей.

Расходы в следующем году предполагаются на уровне 18,037 триллионов рублей, в 2020 году — 18,994 триллионов рублей, в 2021 году — 20,026 триллиона.

Третье, финальное чтение проекта федерального бюджета 2019-2021 годов состоится 21 ноября.