«Думала, умру»: Лолита рассказала о проблемах со здоровьем

Певица Лолита Милявская рассказала журналистам, что испытывает проблемы со здоровьем. Однажды у нее впервые в жизни очень сильно подскочило давление, пришлось вызывать скорую.

«В мае первый раз в жизни у меня так скакануло давление, что пришлось вызывать скорую, - думала, умру», - рассказала артистка.

С тех пор она тщательно следит за своим здоровьем. Лолита, которая сегодня отмечает 55-летие, призналась, что у нее песок в почках. Врачи посадили певицу на жесткую диету, призвали исключить из рациона многие продукты, а также настояли на том, чтобы она отказалась от вредных привычек.

Звезда российской эстрады в интервью порталу «Стархит» рассказала, что для нее это большое испытание, поскольку она любит вкусно поесть. Из-за такой диеты Лолита сильно похудела. Кроме того, по настоянию врача она стала меньше курить, хоть и не смогла избавиться от этой пагубной привычки полностью. Певица рассказала, что теперь почти не употребляет спиртное, но все же позволит себе выпить немного алкоголя на юбилей.