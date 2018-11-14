МВД проверит видео, где алтайские полицейские избивают инвалида на костылях

Главное управление МВД России по Алтайскому краю начало проверку после появления в Сети видеоролика, на котором, предположительно, запечатлены полицейские из города Горняк. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Служебная проверка инициирована начальником управления Андреем Подоляном, ее проведут сотрудники из части собственной безопасности главка. Если окажется, что запечатленные на ролики люди действительно являются местными полицейскими, они понесут наказание. Кроме того, будут наказаны их непосредственные руководители.

Речь идет о распространенном в Интернете видеоролике, который имел огромный резонанс. На записи несколько людей в полицейской форме жестоко обошлись с инвалидом на костылях.

Как следует из видео, мужчина на костылях подошел к сотруднику полиции, который садился в автомобиль. Он оттолкнул инвалида. Оскорбившись, человек на костылях ударил по автомобилю, после чего его избили другие полицейские. После этого инвалида по снегу оттащили в сторону.