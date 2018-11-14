Против сбившего трех человек водителя в Екатеринбурге возбудили уголовное дело

В отношении водителя, который сегодня, 14 ноября, сбил трех человек в Екатеринбурге, возбудили уголовное дело. Обвиняемый проехал по тротуару и протаранил на своем автомобиле Honda-CRV трех человек: мужчину и женщину с двухлетним ребенком, который впал в кому. Взрослые находятся в тяжелом состоянии.

Руководитель следственного управления СК России по Свердловской области Михаил Богинский поручил заниматься этим уголовным делом отделу по расследованию особо важных дел.

Обвиняемый мужчина имел большой водительский стаж, его автомобиль оказался технически исправен. Именно поэтому следствие утверждает, что он умышленно наехал на пешеходов.