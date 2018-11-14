«ВКонтакте» представила новый формат историй

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила новую функцию. Теперь пользователи сервиса истории могут публиковать до 20 фото и видео.

Опция доступна для администраторов групп и страниц соцсети. Подборка больше не исчезнет со стены паблика спустя сутки, руководители сообществ в течение 24 часов могут заливать или удалять фото и видео, а также менять местами их порядок.

Также появилась возможность пересылать сюжет в личные сообщения или чат. Кроме того, теперь администраторы видят, сколько человек просмотрели ту или иную историю.

Сюжетом могут делиться подписчики того или иного сообщества, а также комментировать его. Сообщество или группа «ВКонтакте» может каждый день публиковать до 50 таких подборок, сообщили в пресс-службе компании.