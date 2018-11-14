Участники драки на Хованском кладбище будут отбывать наказание в колонии

Мосгорсуд приговорил 16 участников массовой драки на Хованском кладбище столицы к срокам от 3,5 до 11,5 лет лишения свободы.

Юрия Чабуева, бывшего директора кладбища и начальника отделения ритуального обслуживания № 3 «Ритуал», и соучредителя общественной организации «Здоровая нация» Александра Бочарникова осудили за организацию массовых беспорядков на 11 и девять лет лишения свободы строгого режима соответственно. Также Чабуеву запрещено в течение двух с половиной лет после истечения срока наказания заниматься должности в государственных органах и органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций и хозяйственных полномочий в сфере услуг.

Самый большой срок получил Эльбек Вадуев, который на автомобиле сбил двух участников драки насмерть, - 11,5 лет лишения свободы. Частично признавший вину Владимир Колесников осужден на четыре года и девять месяцев, а единственный находившийся под подпиской о невыезде Сергей Ульхин на три года и шесть месяцев. Об этом сообщает Business FM.

Напомним, 14 мая 2016 года у центрального входа на Хованское кладбище Москвы в процессе массовых беспорядков и перестрелки погибли три человека, более 30 были ранены. Причиной «хованского побоища» по версии обвинения стала попытка передела бизнеса. Руководство кладбища решило силой выгнать трудовых мигрантов, которые отказались отдавать администрации часть своего дохода от вольнонаемной деятельности. Для помощи были привлечены члены спортивной организации «Здоровая нация». Согласно показаниям опрошенных, руководство кладбища требовало от выходцев из Таджикистана от 50% до 90% дохода.