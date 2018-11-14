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Подрезал и скрылся: крупное ДТП с грузовиком и «газелью» в Москве попало на видео

Вадим Синицын
15:30 14.11.2018
Судя по видеозаписи с моментом аварии, виноватым в случившемся может оказаться третий водитель, который резко скрылся с места происшествия.
Видео: ЧЕРТАНОВО, ВКонтакте

На Варшавском шоссе в российском столице произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и «Газели». В результате аварии несколько полос магистрали оказались блокированы.

Как сообщили в пресс-службе дорожной полиции Москвы, парализованы полосы движения в сторону области. Информации о пострадавших на данный момент нет, она уточняется. Столкновение произошло в районе дома №144.

От сильного удара оба автомобиля перевернулись. В местных сообществах в социальных сетях размещен ролик, на котором запечатлен момент аварии. Судя по ним, виноватым в случившемся может оказаться третий водитель.

Как отмечают пользователи, именно из-за опасного вождения другого автовладельца и резкого появления с дублера произошло ДТП. Предположительно виновный в аварии водитель резко скрылся с места происшествия, не сбавляя хода, что отчетливо видно на записи.

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