Клинцевич пригрозил экс-депутату Рады «дойти до Крещатика» в ответ на «блицкриг на Москву»

Заявления украинских политиков о проведении блицкрига с целью захвата Москвы – эпатаж и попытка дешевого пиара, считает член Совета Федерации Франц Клинцевич.

«Не очень дальновидные, не очень умные депутаты украинского парламента (мы уже, правда, к этому привыкли) в качестве эпатажа и попытки дешевого пиара зачастую, не до конца понимая, оперируют странными вещами», - рассказал сенатор «Звезде».

Клинцевич заявил, что провести блицкриг на Россию сейчас в принципе не сможет ни Украина, ни Европа, ни США, Москва подобного сценария больше никогда не допустит.

«Мы же не говорим, что по тем возможностям, что есть у нас, и по мнению украинских экспертов, мы уже давно могли бы быть на Крещатике. Это не путь решения спорных вопросов между двумя братскими народами, даже если у одного из них стоят фашиствующие элементы и неадекватные люди. Все равно мы вынуждены переводить все на язык дипломатии, переговоров», - отметил Клинцевич.

Сенатор также добавил, что если «неадекватные люди по каким-то причинам дадут команду реализовать свои бредовые идеи», Россия вынуждена будет ответить, и «не дай Боже кому-либо попасть под эту разборку». Клинцевич призвал не обращать внимание на «неадекватных людей».

«Украину мы считали, считаем и будем считать своей братской республикой. Рано или поздно все это безумие закончится, и мы опять будем жить так, как положено жить родным братьям, в дружбе, мире и согласии и полном взаимном уважении», - заключил эксперт.

Ранее бывший глава избирательного штаба Виктора Януковича и экс-депутат Верховной рады Тарас Черновол прокомментировал выборы в народных республиках Донбасса и в качестве ответа предложил Киеву провести блицкриг и завершить его на Красной площади в Москве.