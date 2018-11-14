Российским водителям будут выдавать новые документы

В скором времени пакет документов для водителей в России может измениться. В частности, новый внешний вид может получить Свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС).

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ МВД, информация о цвете кузова автомобиля, мощности и индивидуальном VIN-номере теперь будут указываться на обратной стороне свидетельства. Кроме того, оно уменьшиться в размерах и станет пластиковым, приблизившись по внешнему виду к водительским правам.

«Приказом вводится два типа — обычное СТС на бумажной основе и пластиковое СТС нового поколения с закругленными концами и уменьшенное до размеров водительского удостоверения (85,6 х 54 мм)», - сообщается в материале.

Кроме того, в будущем пластиковые свидетельства можно будет снабдить чипом. Государственная пошлина для получения этих документов введена заранее и составляет полторы тысячи рублей за СТС нового образца и пятьсот рублей за бумажные.