Сбербанк прокомментировал степень уязвимости своих банкоматов

Для сети банкоматов Сбербанка серьезных рисков на данный момент нет, утверждает зампред правления банка Станислав Кузнецов. Также он отметил, что все зафиксированные новые риски сразу устраняются.

«Серьезных рисков для сети банкоматов Сбербанка я не вижу. Но я готов подтвердить, что периодически, конечно же, мы фиксируем появление новых рисков для любых девайсов, включая устройства самообслуживания. В течение года мы ряд таких уязвимостей фиксировали, мы их закрываем», - заявил Кузнецов в кулуарах Х Международного ПЛАС-форума.

Ранее эксперты Positive Technologies вынесли утверждение, что многие банкоматы уязвимы, и хакеры могут использовать их для перехвата карточных данных клиентов, сообщили РИА Новости.

«Чего-то высокорискованного, необычного для того, чтобы можно было заявить, что что-то у нас неприкрыто, включая всю сеть самообслуживания и все российские банки, я сейчас сказать не могу. Это не соответствует действительности», — добавил Кузнецов.

Банкоматная сеть Сбербанка насчитывает 76 тысяч устройств. В октябре первый зампред Сбербанка Лев Хасис сообщил, что банк до конца года оборудует 50-60% всех банкоматов технологией бесконтактных операций.