Умер актер из картины «Тихий Дон» Сергей Юртайкин
Артист театра и кино, выпускник ВГИКа скончался на 92-м году жизни.
Фото: kino-teatr.ru, кадр из фильма «Тихий Дон»
В возрасте 91 года ушел из жизни театральный и киноактер Сергей Юртайкин. Об этом сообщается на сайте ВГИКа.
Актер умер у себя дома в поселке Снегири Московской области. Причина смерти пока не называется.
Сергей Юртайкин являлся выпускником мордовской студиии ГИТИСа, также он окончил актерский факультет ВГИКа мастерскую Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.
Широкому зрителю Сергей Юртайкин известен, в первую очередь, по картине «Тихий Дон». Также снимался в таких фильмах как «Невероятные приключения итальянцев в России», «Верные друзья», «Дважды рожденный» и других.