Умер актер из картины «Тихий Дон» Сергей Юртайкин

В возрасте 91 года ушел из жизни театральный и киноактер Сергей Юртайкин. Об этом сообщается на сайте ВГИКа.

Актер умер у себя дома в поселке Снегири Московской области. Причина смерти пока не называется.

Сергей Юртайкин являлся выпускником мордовской студиии ГИТИСа, также он окончил актерский факультет ВГИКа мастерскую Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.

Широкому зрителю Сергей Юртайкин известен, в первую очередь, по картине «Тихий Дон». Также снимался в таких фильмах как «Невероятные приключения итальянцев в России», «Верные друзья», «Дважды рожденный» и других.