Полицейских на Алтае подозревают в избиении мужчины на костылях

Следователи начали проверку в отношении полицейских в Алтайском крае после размещенного в Сети видео, на котором видно, как местный житель на костылях подходит к полицейскому, который садится в автомобиль, однако тот отталкивает мужчину, и он падает.

В ответ пострадавший ударил костылем автомобиль, после чего из машины вышли люди в форме, начали избивать мужчину. Спустя время его оттащили по снегу в сторону.

Автор видео указал, что инцидент произошел в городе Горняке.

Как сообщили в СК РФ, по результатам проверки будет дана уголовно-правовая оценка действиям сотрудников полиции. В настоящий момент устанавливаются все детали произошедшего.