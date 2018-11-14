Посадку самолета в сильную турбулентность сняли на видео из кабины пилота

В Сети появилось видео посадки самолета Boeing 737-800 в аэропорту Пальма-де-Майорки во время сильной грозы.

На кадрах видно, как лайнер попадает в сильную турбулентность. При этом из-за мощного ливня из кабины пилотов почти ничего не видно.

Порывы ветра во время полета достигали 17,7 метра в секунду, но пилотам удалось мягко посадить воздушное судно. В этом им помогла система автоматического управления, которая скорректировала курс самолета.