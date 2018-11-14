Глава Минобороны Израиля объявил о своей отставке

Глава министерства обороны Израиля Авигдор Либерман объявил о своей отставке с поста руководителя военного ведомства. Соответствующее заявление он сделал во время экстренного заседания возглавляемой им партии «Наш дом - Израиль» в Кнессете.

Либерман подчеркнул, что оставляет пост по собственному желанию. Причиной он назвал тот факт, что накануне, 13 ноября, было принято решение о прекращении огня со стороны армии Израиля в районе границы с сектором Газа.

Сам Либерман, напомним, настаивал на продолжении военной операции и ответных ударах по позициям ХАМАСа и отказывался идти на какие-либо уступки.

Авигдор Либерман возглавлял минобороны Израиля с 30 мая 2016 года. До того он был министром иностранных дел в двух составах израильского правительства.