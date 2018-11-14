На Украине существенно возросло число нападений на журналистов

На Украине с начала 2017 года зафиксировано более 150 нападений на сотрудников СМИ, а большинство пострадавших в 2018 году - женщины.

«Климат сегодня на Украине для работы журналистов очень нездоровый», - заявил глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко.

Томиленко утверждает, что ситуация с безопасностью журналистов и свободой слова на Украине продолжает ухудшаться. Украинские власти дискредитируют отдельных журналистов и издания, называя их «агентами Кремля» или «грантоедами».

«Мы говорим о чрезвычайно опасной ситуации в плане физической безопасности журналистов, а также о тревожной ситуации касаемо свободы слова на Украине в общем. Мы сегодня видим, что на Украине есть десятки инцидентов применения силы против журналистов, физической агрессии. Нападают на имущество, блокируют телеканалы», — отметил Томиленко.

Глава союза журналистов Украины подчеркнул, что украинские политики сами генерируют враждебность к журналистам, в том числе с помощью сайта «Миротворец», и поддерживают досудебную блокировку сайтов. При этом, по мнению Томиленко, введение санкций местным телеканалам за пророссийскую позицию станет плохим прецедентом.

Напомним, что ранее Верховная рада Украины предложила ввести санкции против телеканалов «112 Украина» и NewsOne за «пропаганду государства-агрессора» Совету национальной безопасности и обороны. Постановление приняли 4 октября.

«Сегодня представители власти и правоохранители не готовы к цивилизованному диалогу. Это только усиливает нашу тревогу». – сказал Томиленко в интервью интернет-изданию «Вести».