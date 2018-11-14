Путин обсудил с лидером Южной Кореи северокорейскую ядерную проблему

Россия и Южная Корея активно взаимодействуют в разрешении северокорейской ядерной проблемы. Об этом на встрече с южнокорейским лидером Мун Чжэ Ином заявил Владимир Путин.

Помимо этого, российский президент подчеркнул, что отношения двух стран развиваются по многим направлениям.

«Республика Корея является одним из наших ключевых партнеров в Азии. Занимает второе место по объему торгового оборота после КНР. Мы активно работаем на международной арене, в том числе по разрешению северокорейской ядерной проблемы», - отметил Путин.

Говоря об экономических отношениях между странами, российский лидер подчеркнул, что в прошлом году товарооборот вырос на 23%, а за первые девять месяцев текущего года еще 13% прибавил.

Напомним, двусторонние переговоры прошли на полях саммита АСЕАН. Форум проходит в Сингапуре, где Владимир Путин находится с трехдневным визитом. В его ходе затрагиваются возможности безопасности, борьбы с терроризмом, а также торгово-экономические отношения.