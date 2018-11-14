Головой об парту: в Томской области педагог избила второклассника

Учительница начальных классов несколько раз ударила головой об парту второклассника в Томской области. Как заявили очевидцы, педагог таким образом наказала ученика за то, что он отвлекся от учебника и почесал ногу.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Кадры оказались в распоряжении телеканала «360».

В школе рассказали, что после происшествия преподавательница была уволена.

Источник в правоохранительных органах сообщил телеканалу, что было возбуждено дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». По факту произошедшего прокуратура ведет проверку.

Отмечается, что преподаватель имеет высшую квалификационную категорию и рабочий стаж больше 40 лет.