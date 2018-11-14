«Черная пурга» накрыла Норильск

Сильнейшая метель накрыла Норильск. В социальных сетях пользователи публикуют кадры, на которых видно, что дороги полностью замело. Из-за этого автомобилисты вынуждены ехать, что называется, по приборам.

Местные жители такую погоду называют «черной пургой». В такие периоды видимость падает почти до нуля, порывы ветра достигают 40 метров в секунду.

Как сообщает NGS24.ru, два дня назад из-за погодных условий власти региона перекрывали дороги. Удар стихии вынудил даже временно закрыть местный аэропорт.