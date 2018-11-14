«Ситуация катастрофическая»: украинская Смела замерзает без теплоснабжения

Глава украинской Смелы Алексей Цыбко заявил, что город находится в критическом состоянии, а граждане на грани социального срыва из-за отсутствия теплоснабжения. Мэр хочет обратиться к правительству с просьбой вмешаться в ситуацию.

«Ситуация катастрофическая, с каждым днем температура становится меньше. Мы слили воду из системы отопления. В Кабмине я бы хотел обратиться к правительству и сказать, что общество на грани социального срыва, и сегодня командировали своего городского голову на переговоры в Кабмин. Я буду просить вмешательства председателя правительства Гройсмана относительно ситуации, которая сложилась в городе», - отметил Цыбко.

Ранее в Смеле из-за отсутствия теплоснабжения люди вышли на митинг к зданию городского совета и перекрыли дорогу, которая ведет в Киев, сообщает «112 Украина».

Местные власти обвиняют в произошедшем компанию «Энергоинвест», у которой имеются долги перед поставщиками газа.