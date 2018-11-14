Американские СМИ узнали об отсрочке новых санкций против России

Конгресс США, вероятнее всего, не успеет принять утвердить законопроект о новых санкциях в отношении России до конца года.

Как сообщает Bloomberg, введение новых ограничительных мер в отношении России не является приоритетной задачей американских законодателей.

«У нас не очень много времени. Это будет настоящая гонка, если только, конечно, все не хотят остаться здесь на Рождество», - передает слова сенатора штата Техас Джона Корнина агентство.

Такую же позицию высказал и сенатор от Нью-Джерси Боб Менендес.

Отмечается, что приоритетной задачей американских властей является решение вопросов, связанных с госрасходами, а также судебными назначениями.

Ранее сообщалось, что официальный представитель Государственного департамента Хизер Науэрт заявила о намерении США ввести новые санкции против России после выборов в самопровозглашенных республиках Донбасса. В Госдепе добавили, что осуждают якобы фиктивные выборы в ДНР и ЛНР, которые прошли 11 ноября.