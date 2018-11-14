Опубликовано видео наезда автомобиля на пешеходов в Екатеринбурге

Машина сбила трех человек на тротуаре в Екатеринбурге, состояние госпитализированных пострадавших оценивается как тяжелое. Водитель автомобиля рассказал, что перепутал педали газа и тормоза.

Сайт E1.ru опубликовал видео момента происшествия. На кадрах видно, как кроссовер едет по тротуару на высокой скорости и сбивает пешехода.

Как заявили «Звезде» в региональном ГУ МВД, в результате ДТП пострадал двухлетний ребенок, его мать с переломом позвоночника находится в тяжелом состоянии.

Личность третьего пострадавшего пока не удалось установить, мужчина также госпитализирован в тяжелом состоянии.