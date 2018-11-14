Стэн Ли создал нового супергероя перед смертью

Автор комиксов Marvel Стэн Ли вместе со своей дочерью Джей Си создал нового супергероя незадолго до своей смерти.

Нового персонажа назвали Человек-грязь (Dirt Man). В настоящий момент над ним продолжает работать дочь драматурга комиксов Джей Си. Тем не менее, в интервью для портала TMZ, девушка не стала раскрывать, какими способностями наделен супергерой и какова его роль в общем сюжете.

Джей Си добавила, что намерена развивать проект и надеется, что однажды о новом супергерое снимут полнометражный фильм.

Напомним, Стэн Ли умер 12 ноября в возрасте 95 лет в Лос-Анджелесе в одной из больниц. Его авторству принадлежат десятки культовых персонажей, известных по всему миру, в их числе, например, Человек-паук, Железный человек и Невероятный Халк.