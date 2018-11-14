«Газпром» прокомментировал угрозы США заблокировать «Северный поток - 2»

Российский проект «Северный поток – 2» будет реализован, несмотря на возможное наличие инструментов для его блокировки у Вашингтона. Так прокомментировал заявление посла США при Евросоюзе Гордона Сондленда глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«Ну вы же все сами видите — 200 км уже построили. И остальное достроим», — сказал Миллер.

Напомним, 13 ноября американский дипломат заявил, что все больше европейцев выступает против покупки газа у России, а «Северный поток – 2» делает Европу и США уязвимыми. Сондленд также отметил, что, в отличие от президента США Дональда Трампа, Евросоюз не осознает всех рисков. Посол США упомянул наличие у Вашингтона инструментов для блокировки российского проекта, однако не сказал, какие именно, пишет «Коммерсант».

Газопровод «Северный поток – 2» строят от России до Германии по дну Балтийского моря для обеспечения надежных поставок газа в Европу. Предполагается прокладка двух нитей общей мощностью 55 млрд кубометров.