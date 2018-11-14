Путин присвоил Билану звание Заслуженного артиста РФ

Исполнителю Диме Билану присвоено звание Заслуженного артиста России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В нем сказано, что Билану присвоено звание Заслуженного артиста «за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Дима Билан родился в 1981 году. Первый клип певца вышел в 2000 году. Всего в дискографии исполнителя - девять альбомов. Он многократно становился лауреатом российских и европейских музыкальных премий, два раза участвовал в песенном конкурсе «Евровидение».

В 2006 году Билан занял второе место, а в 2008 году певец стал победителем популярного конкурса.