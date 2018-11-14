Волгоградский школьник пронес в школу топор, ножи, крысиный яд и канистру с бензином

В Волгоградской области ученик восьмого класса, чтобы напугать одноклассников, пришел в школу с топором, ножами и канистрой бензина.

Инцидент произошел 12 ноября. К счастью, в его результате никто не пострадал.

Как передает местный портал V1, таким образом школьник хотел дать отпор своим одноклассникам, которые обзывали подростка. Он не угрожал остальным детям и не заявлял о намерении совершить массовое убийство, а лишь, как передает издание, демонстрировал оружие одноклассникам. После чего мальчик проглотил также принесенный им крысиный яд, и вскоре был доставлен в больницу.

В настоящий момент в школе проводится проверка. В ней участвуют комиссия, специалисты регионального комитета образования, науки и молодежной политики, а также психологи.