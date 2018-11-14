Космонавту Рыжикову присвоено звание Героя России

Указом президента России космонавты Федор Юрчихин, Олег Новицкий награждены орденом «За заслуги перед Отечеством», соответственно, второй и четвертой степени, а космонавт Сергей Рыжиков - звания Героя Российской Федерации.

«За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, присвоить звание Героя Российской Федерации Рыжикову Сергею Николаевичу», — говорится в указе.

Сергей Рыжиков родился 19 августа 1974 года. Совершил космический полёт в качестве командира экипажа транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-02» и бортинженера экипажа Международной космической станции в октябре 2016 — апреле 2017 года. Участник основных космических экспедиций МКС-49/50. Продолжительность полета составила 173 суток 3 часа 15 минут 21 секунд. Подполковник запаса.