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Автоледи прокатила на капоте машины девушку в Армавире: видео

Александра Арсентьева
11:36 14.11.2018
Автоледи долгое время на скорости везла девушку на капоте, при этом разговаривала по телефону и демонстрировала неприличные жесты.
Видео: armawir, Instagram

В Армавире после конфликта девушка прокатила свою обидчицу на капоте авто. Пострадавшая выложила в социальные сети видео, которое сняла, находясь на капоте движущейся машины.

В комментарии к видео говорится, что на улице Советской Армии водитель автомобиля подрезала машину и зацепила ее, повредив бампер. Из пострадавшей легковушки вышла жена водителя и подошла к нарушительнице, чтобы поговорить. Но автомобиль тронулся с места, женщина предприняла попыталась остановить автоледи и встала перед капотом. В ответ на это оппонентка нажала на педаль газа.

Как заявила пострадавшая, от испуга в машине плакал ребенок, однако сидевшую за рулем женщину это не остановило. Она долгое время на скорости везла девушку на капоте, при этом разговаривала по телефону и демонстрировала неприличные жесты.

Сайт Gorodarmavir.ru, ссылаясь на ГУ МВД по Краснодарскому краю, по данному инциденту полиция Армавира начала проверку. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

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