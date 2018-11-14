Тело Ленина предлагают заменить на копию в Мавзолее

Правительство России просят заменить тело Владимира Ленина в Мавзолее на точную копию после изучения подлинника специально созданной комиссией. Об этом говорится в обращении депутата Законодательного собрания Ленинградской области Владимира Петрова.

Депутат предлагает выполнить просьбу, которую указывал Ленин в своем завещании – захоронить его. В обращении предлагается устроить траурную процессию в 2024 году – к 100-летию смерти Владимира Ильича.

«К положительным последствиям этого шага можно отнести значительную бюджетную экономию, которая образуется от завершения проведения дорогостоящих процедур по поддержанию тела Владимира Ленина в текущем состоянии», — говорит Петров.

Владимир Петров считает, что в Мавзолее можно разместить точную восковую или резиново-полимерную копию тела Ленина, чтобы не рушить традиции, информирует RT.

Владимир Ильич Ульянов (Ленин) был российским революционером, создателем Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков), главным организатором и руководителем Октябрьской революции 1917 года в России, первым председателем Совета Народных Комиссаров (правительства) РСФСР, создателем первого в мировой истории социалистического государства.

Владимир Ленин умер 21 января 1924 года в возрасте 54 лет. Последние два года жизни он тяжело болел, страдал атеросклерозом сосудов на почве преждевременного их изнашивания.