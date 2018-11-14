Правительство утвердило график двухэтапного повышения тарифов ЖКХ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о двухэтапной индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 2019 году. Решение обусловлено повышением НДС.

Напомним, с 1 января ставка НДС возрастет с 18% до 20%.

«Фактически это означает суммирование индексов такой платы, установленных на 1 января 2019 года и на 1 июля 2019 года», - поясняется в сообщении пресс-службы.

Ранее тарифы индексировались лишь раз в год – первого июля. В среднем этот показатель составлял 4%.

Таким образом, несмотря на повышение НДС, индексация платы не изменится и останется на обычном уровне.