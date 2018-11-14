СМИ сообщили о тайной встрече Порошенко и иерархов УПЦ МП

Украинский президент Петр Порошенко провел закрытую встречу с несколькими иерархами УПЦ Московского патриархата. Об этом сообщает BBC Украина.

Встреча прошла в международном конгресс-центре «Украинский дом в Киеве», в ней принимали участие по меньшей мере трое иерархов УПЦ МП, в том числе митрополит Переяславля-Хмельницкого Александр.

Директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко рассказал, что на встрече были представители Московского патриархата, которые «поддерживают объединение» украинских церквей.

По его словам, на встрече Порошенко рассказал о проведенных переговорах с патриархом Константинопольским Варфоломеем.

«Большая часть епископата Украинской православной церкви Московского патриархата выступает за создание единой поместной православной церкви», - отметил Павленко.

Между тем, представитель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент заявил BBC, что ничего не знает о состоявшейся встрече.