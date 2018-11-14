Во ФСИН заявили о нехватке тюрем для бывших полицейских

Количество колоний для экс-сотрудников правоохранительных органов в России растет, тем не менее, мест для осужденных все равно не хватает. Об этом заявил заместитель главы ФСИН Валерий Максименко.

«В этом году мы две открыли, и они уже заполнены. Надо открывать больше», - добавил он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

При этом Максименко отметил, что число колоний для людей, чья работа никак не была связана с правоохранительными органами, постепенно уменьшается.

По мнению замглавы ФСИН, такая тенденция в первую очередь связана с борьбой с коррупцией в стране.