Синоптики пообещали москвичам новогодние морозы

Москвичам и гостям столицы следует готовиться к небольшому похолоданию к новогодним праздникам. Как сообщила «Звезде» ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова, точный прогноз можно дать не ранее чем за пять дней до наступления Нового года, однако предварительные данные доступны уже сейчас.

По предварительным прогнозам, ссылаясь на климатические данные, температура воздуха в новогоднюю ночь составит приблизительно -10 градусов мороза, а в дневные часы температура составит приблизительно -5.

Кроме того, в праздничную ночь москвичам стоит ожидать небольшой снег.

Тем не менее, Макарова напомнила, что эти данные предварительные, а более точная информация появится лишь к концу декабря.