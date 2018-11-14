Ребенок в коме, взрослые - в тяжелом: в Екатеринбурге машина сбила пешеходов на тротуаре

В Екатеринбурге на улице Фурманова произошла авария. Honda-CRV вылетела на тротуар и протаранила трех пешеходов. Автомобиль остановился только после того, как врезался в столб.

В результате ДТП пострадали три пешехода, один из них - маленький ребенок, он получил тяжелую черепно-мозговую травму. Сейчас ребенок находится в коме. Состояние двоих взрослых врачи оценивают, как тяжелое.

В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга рассказали «Звезде», что сейчас водитель, совершивший наезд на пешеходов, дает показания.