ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Москва»

ЦБ РФ принял решение об отзыве лицензии у регионального акционерного коммерческого банка «Москва». Об этом сообщается на официальном сайте финансового регулятора.

Как уточнили в ведомстве, банк регулярно нарушал нормативные акты ЦБ, в частности, в области противодействия легализации доходов и финансирования терроризма. Кроме того, в последнее время многократно возрос объем сомнительных транзитных операций, проводимых через «Москву».

Помимо отзыва лицензии ЦБ аннулировал лицензию банка «Москва» и на профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Банк «Москва» занимал 431 место в банковской системе РФ и является участником системы страхования вкладов.

Также сегодня приказом Банка России была отозвана лицензия у московской кредитной организации «УМ-Банк», около 70% кредитного портфеля которой оказались сформированы сомнительной и безнадежной ссудной задолженностью.

«УМ-Банк» занимал 293 место в банковской системе России и также был участником системы страхования вкладов.