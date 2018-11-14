Ученые выявили новую опасность недосыпания

Ученые из американского университета установили, что недостаточная продолжительность сна у детей способствует ожирению, нездоровым привычкам в питании и сидячему образу жизни.

Результаты исследования опубликованы на портале MedicalXpress.

В исследовании участвовали более 177 тысяч детей в возрасте от 8 до 17 лет. Врачи изучали их привычки в питании, продолжительность сна и уровень физических нагрузок. Около 40% опрошенных детей уделяли сну меньше времени, чем рекомендовали медики.

В результате исследования выяснилось, что недосып является причиной формирования неправильных привычек. Испытуемые отказывались от завтрака, употребляли фастфуд, сладости и отказывались от полезных продуктов.

Также недосыпание негативно сказывалось на физической активности детей: они вели сидячий образ жизни. Все эти привычки в результате вели к появлению избыточного веса, а впоследствии - к ожирению.