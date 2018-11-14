США заявили о готовности к холодной войне с Китаем

США готовы к холодной войне с Китаем в случае, если Пекин останется верен своей текущей политике. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс.

По его словам, американский президент Дональд Трамп выступает за нормализацию отношений с китайской стороной, однако для этого власти Китая должны изменить свою политику в экономических и военных сферах.

Как заявил Пенс в интервью газете The Washington Post, вскоре на саммите G20 в Буэнос-Айресе состоится встреча Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, по результатам которой можно будет судить о дальнейших отношениях между странами. Вице-президент США добавил, что для Китая эта встреча – последний шанс избежать холодной войны.

«Мы действительно считаем, что мы сейчас находимся в сильной позиции», - подытожил Пенс.

Ранее вице-президент США обвинил Китай во вмешательстве в промежуточные выборы США в Конгресс 2018 года и в президентские выборы 2016 года. С ним согласился Дональд Трамп, отметив, что, по его мнению, Пекин представляет гораздо большую опасность, нежели Москва.