Экс-соратник Януковича назвал Красную площадь целью украинского блицкрига

Украина должна провести блицкриг, конечная цель которого - завоевание Москвы. Об этом в интервью телеканалу ZIK заявил экс-глава избирательного штаба Виктора Януковича и бывший депутат Рады Тарас Черновол.

Он высказал свою идею, комментируя выборы в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

«Занять эти территории мы не можем по одной причине - потому что закончить блицкриг нужно не в Донецке, а на Красной площади в Москве», - сказал Черновол.

Но к этому Киев пока не готов, поэтому он вынужден действовать дипломатическим путем и при помощи политики санкций, отметил экс-депутат.

Выборы глав и депутатов народных советов ЛНР и ДНР состоялись 11 ноября. Киев заявил, что их не признает.