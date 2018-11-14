Сирийцы пронесли Асада на плечах в благодарность за освобождение от ИГИЛ*

Жители сирийской провинции Сувейда подняли президента страны Башара Асада на плечах в знак благодарности за освобождение из плена террористов ИГИЛ*.

Встреча Асада с местными жителями состоялась во вторник, 13 ноября.

Видеоролик публикует местное издание Al-Watan. На кадрах видно, как несколько мужчин поднимают Асада на руках, после чего один из них усаживает президента на плечи. В комнате раздаются одобрительные возгласы, все присутствующие благодарят главу Сирии.

Напомним, в результате атак боевиков в июле текущего года на город Эс-Сувейда и одноименную провинцию погибли более 200 человек. Еще столько же были ранены, а несколько местных жителей были взяты в заложники.

*ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.