Сирийцы пронесли Асада на плечах в благодарность за освобождение от ИГИЛ*
Сирийский президент Башар Асад встретился с освобожденными от ИГИЛ* жителями Эс-Сувейды.
Видео: جريدة الوطن, facebook
Жители сирийской провинции Сувейда подняли президента страны Башара Асада на плечах в знак благодарности за освобождение из плена террористов ИГИЛ*.
Встреча Асада с местными жителями состоялась во вторник, 13 ноября.
Видеоролик публикует местное издание Al-Watan. На кадрах видно, как несколько мужчин поднимают Асада на руках, после чего один из них усаживает президента на плечи. В комнате раздаются одобрительные возгласы, все присутствующие благодарят главу Сирии.
Напомним, в результате атак боевиков в июле текущего года на город Эс-Сувейда и одноименную провинцию погибли более 200 человек. Еще столько же были ранены, а несколько местных жителей были взяты в заложники.
*ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.