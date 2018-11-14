Американский сверхзвуковой истребитель разбился на авиабазе

В США разбился сверхзвуковой истребитель T-38 Talon. ЧП произошло в штате Техас на авиабазе «Лафлин Эр Форс».

Как пишет Air Forse Times, военный борт потерпел крушение во время учебно-тренировочного полета. На месте падения в настоящее время работают спасатели.

Судьба пилотов, находившихся в истребителе, пока останется неизвестной. Также не ясна и причина случившейся авиакатастрофы.

Последний инцидент с самолетом T-38 ВВС США произошел в ноябре 2017 года. Тогда в результате крушения истребителя погиб один из двух пилотов.