Американский сверхзвуковой истребитель разбился на авиабазе
Военный борт потерпел крушение во время учебно-тренировочного полета.
Фото: USAF
В США разбился сверхзвуковой истребитель T-38 Talon. ЧП произошло в штате Техас на авиабазе «Лафлин Эр Форс».
Как пишет Air Forse Times, военный борт потерпел крушение во время учебно-тренировочного полета. На месте падения в настоящее время работают спасатели.
Судьба пилотов, находившихся в истребителе, пока останется неизвестной. Также не ясна и причина случившейся авиакатастрофы.
Последний инцидент с самолетом T-38 ВВС США произошел в ноябре 2017 года. Тогда в результате крушения истребителя погиб один из двух пилотов.