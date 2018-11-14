Пользователи WhatsApp получили возможность делать стикеры из своих фото

Пользователи мессенджера WhatsApp на Android теперь могут создавать наборы стикеров самостоятельно с помощью нового приложения.

Как сообщает сайт The Next Web, мобильное приложение называется Sticker Studio, оно уже доступно в Google Play. По словам разработчиков, для стикеров можно использовать фото как сделанные заблаговременно, так и в режиме реального времени.

С помощью приложения в мессенджер можно загрузить до десяти самостоятельно созданных стикер-паков, каждый набор может состоять из 30 стикеров.

В октябре 2018 года в WhatsApp появились стикеры, их интегрировали из Facebook Messenger. Посмотреть библиотеку стикеров можно, нажав на соответствующую иконку, которая находится рядом с полем для ввода сообщения.